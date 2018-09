DGAIA preveu obrir sis centres per a menors immigrants per pal·liar col·lapse

Dos dels centres estaran ubicats a Barcelona i la resta repartits per Tarragona, les Terres de l'Ebre, Lleida i Girona

Actualitzada 25/09/2018 a les 18:52

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) preveu obrir en les pròximes setmanes sis nous centres d'acollida d'emergència per als menors immigrants no acompanyats que arriben massivament a Catalunya i que han col·lapsat els centres ja existents.Segons la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, dos dels centres estaran ubicats a Barcelona i la resta repartits per Tarragona, les Terres de l'Ebre, Lleida i Girona.Mentrestant, alguns menors immigrants no acompanyats han continuat dormint a comissaries dels Mossos d'Esquadra.Segons la DGAIA, del començament d'any ençà han arribat a Catalunya més de 2.000 menors no acompanyats, una xifra que ja supera els 1.489 que van arribar el 2017 i el triple dels 684 que van arribar el 2016.La directora de la DGAIA va estimar diumenge passat que el dèficit de places per a menors immigrants no acompanyats se situarà entre 900 i 1.200 fins al novembre i que tenen una previsió de tancar l'any amb un total de 3.000 menors immigrats, la majoria procedents de les costes d'Andalusia.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha demanat comparèixer en comissió parlamentària per informar sobre la situació d'«emergència social» per l'arribada massiva de menors no acompanyats, una compareixença que podria celebrar-se demà mateix.