Dani Nel·lo i el seu quartet instrumental, Mambo Jambo, plat fort de la Mostra de Jazz i Blues de Cambrils

La desena edició del certamen presenta un cartell amb dotze grups catalans i internacionals

Actualitzada 25/09/2018 a les 11:20

El saxofonista Dani Nel·lo i el seu quartet instrumental de projecció internacional, Mambo Jambo, seran les estrelles de la Mostra de Jazz i Blues de Cambrils, que se celebra del 29 de setembre al 4 d'octubre a la localitat del Baix Camp. Les actuacions del jove guitarrista de blues anglès Ben Poole, els septet de rock i swing The Sick Boys, el grup argentí de jazz vocal Miau Trio i el grup andalús The Electric Alley són algunes altres de les apostes del certamen, que presenta un cartell amb dotze grups catalans i internacionals per a la seva desena edició. També hi haurà espai per a les formacions locals, el conjunt format per Apel·les Carod, David Xirgu, Dani Pérez i Manel Fortià, el grup Los Aliados i el trio de jazz Triangle, de Joan Claver.Més enllà del cartell, una de les novetats del certamen és l'ampliació del Jazz al Parc, que fins ara es feia al Parc del Pescador el diumenge d'inauguració de la Mostra. En aquesta ocasió s'amplia a dues jornades, els dies 29 i 30 de setembre, amb més oferta musical. Mambo Jambo, amb Dani Nel·lo al capdavant, actuarà precisament en aquest espai.També en el marc de la Mostra hi haurà quatre actuacions durant el mes d'octubre i el primer cap de setmana de novembre a sales de concerts. La Boheme acollirà el dissabte 13 d'octubre l'actuació dels gaditans The Electric Alley. A la mateixa sala, però el divendres 19 d'octubre, el jove guitarrista anglès Ben Poole, al capdavant de la Ben Poole Band, tancarà la seva gira per l'Estat espanyol.D'altra banda, el divendres 26 d'octubre la Sala M'Art acollirà l'actuació del violinista cambrilenc Apel·les Carod, que per a aquest espectacle unirà esforços amb el bateria David Xirgu, amb el guitarrista Dani Pérez i amb el contrabaixista Manel Fortià.El concert de clausura tindrà lloc a la Cripta de l'Ermita el diumenge 4 de novembre. El protagonista serà el pianista Joan Claver, que actuarà liderant el trio Triangle al costat del bateria Xavi Reija i del contrabaixista Artemi Agràs.Finalment cal destacar que en el marc del certamen musical també s'organitza el primer Cicle de Cinema i Música, que es farà al Cinema Rambla de Cambrils. Es projectaran els films Omega, un documental sobre el projecte de fusió de rock i flamenc de Enrique Morente i Lagartija Nick recollit en el disc del mateix títol; Michel Petrucciani, sobre la vida d'aquest pianista francès amb greus afectacions físiques que va triomfar arreu del món, i CSNY Déjà Vu, dirigida per Neil Young sobre el grup Crosby, Stills, Nash and Young.