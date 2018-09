Salou descarta que hi hagi més cavitats al subsòl de la platja Llarga

L’Ajuntament ha fet un estudi sobre el terreny arran del forat de grans dimensions que va aparèixer a la zona a principis de juny

Actualitzada 23/09/2018 a les 21:03

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Salou descarten que hi hagi més cavitats al subsòl de la zona de la platja Llarga, després que a principis del passat mes de juny aparegués un forat de grans dimensions a la zona que hi ha entre el punt de salvament i els lavabos. El clot, de dos metres d’ample i quatre de profunditat, va aparèixer en el punt on es trobaven els dipòsits soterrats de l’antic Càmping Platja Llarga, una estructura que va ser tapada fa més de 30 anys i que, actualment, ningú en tenia constància.Arran de l’ensurt de l’incident produït mesos enrere –que no va causar ferits ni danys, més enllà de l’espectacularitat del forat–, l’Ajuntament va decidir realitzar un estudi a la zona en qüestió per assegurar-se que no hi havia cap altra estructura similar que pogués representar un perill per a la ciutadania. I és que el punt on va aparèixer el forat és una zona de pas.Ara, un cop realitzat l’estudi, fonts municipals han indicat a aquest mitjà que els serveis tècnics han constatat que no hi ha cap indici de què hi hagi més moviments de terra ni que hi hagi altres forats al subsòl en aquest punt de la platja Llarga, per la qual cosa es descarta que hi hagi cap altre perill.Pel que fa al forat que va aparèixer el passat mes de juny, els operaris el van omplir amb terra el mateix dia en el qual es va originar i, des de llavors, la zona està oberta al públic. El fenomen es va produir la matinada de l’1 de juny, després que les bigues que cobrien l’antic dipòsit del càmping cedissin i deixessin al descobert l’estructura, 30 anys després de ser clausurada.