Activat el Plaseqcat per una fuita i l'incendi de productes inflamables a l'empresa Cator d'Alcover

Emergències assegura que no s'ha generat cap núvol tòxic però recomana als veïns tancar portes i finestres per la presència de fum

Actualitzada 24/09/2018 a les 01:01

Una fuita amb incendi a Cator, empresa de tractament d'olis residuals, ha obligat a activar aquest diumenge a la nit el pla per risc químic (PLASEQCAT) a Alcover. Segons informa Protecció Civil, es tracta d'una mesura preventiva, donat que no s'ha generat cap núvol tòxic. Es recomana als veïns que viuen a la zona que tanquin portes i finestres i ventilin com puguin les estances, per la fumera i les males olors que ha provocat la fuita, que també es poden notar a El Morell i Vilallonga del Camp. De fet, el telèfon d'emergències 112 ha rebut una vintena de trucades alertant del fum i les pudors. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat també treballa en el lloc de l'incendi, del qual no consta cap ferit.Arran de la incidència, s'ha activat el grup de control ambiental per confirmar, a través de mostres extretes a l'aire, que no hi ha toxicitat.Per la seva banda, el telèfon del Cat Salut ha atès tres trucades de veïns per molèsties, tot i que cap ha demanat assistència sanitària.