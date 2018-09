Desactivat el Plaseqcat un cop finalitzada una fuita de productes químics a Alcover

Emergències ha atès 36 trucades de veïns d'Acover, El Morell, Vilallonga, La Pobla i La Canonja afectats per les molèsties causades per les males olors

Actualitzada 24/09/2018 a les 10:36

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns a la matinada el Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya Plaseqcat, activat en fase d'alerta, un cop finalitzada la fuita causada per un accident a Catalana de Tractament d'Olis Residuals (CATOR), ubicada a Alcover, a la carretera de Reus a Montblanc C-14 al punt quilomètric 22. Concretament, la fuita era d'una barreja de productes inflamables (òxid de fenil i difenil) a la sala de calderes.Aquesta barreja de productes és inflamable i amb una olor molt forta. La fuita s'ha produït en un tram de 10-15 metres de canonada a la sala de calderes. El personal de l'empresa ha pogut aïllar-la i confinar-la dins de la sala que posteriorment han inundat amb escuma. No hi ha constància de cap ferit, segons ha informat Protecció Civil.Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat hi ha treballat amb cinc dotacions i la seva tasca ha consistit en tancar les vàlvules del sistema on s'ha tancat la incidència.Paral·lelament, també han neutralitzant el producte que ja ha fuitat, i que s'ha contingut en uns dipòsits, a l'interior de l'empresa. En aquest cas, els Bombers han treballat per abaixar la temperatura del producte inundant-lo amb escuma.El telèfon d'emergències ha atès 36 trucades de veïns d'Acover, El Morell, Vilallonga del Camp, La Pobla de Mafumet i La Canonja afectats per les molèsties causades per les males olors. En aquest sentit, i tot i que s'ha descartat la possibilitat de formació d'un núvol tòxic, Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat el confinament dels veïns de la zona, tancant finestres i portes i apagant els aparells de ventilació mentre Bombers de la Generalitat du a terme les tasques de control de la fuita.