Cambrils inaugura la remodelació dels camps municipals de futbol

S'ha renovat la gespa artificial d’un camp i s'ha construït nou camp de futbol 7 a l’antic camp de terra

Actualitzada 24/09/2018 a les 18:52

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i el regidor d’Esports, Josep Maria Vallès, van inaugurar dissabte la remodelació dels camps municipals de futbol.Les obres de millora, que es van portar a terme durant els mesos de maig i juny passats, han consistit en la substitució de la gespa artificial del camp 1 per una d’última generació i la construcció d’un nou camp annex de futbol 7. També s’han instal·lat nous equipaments esportius com porteries de futbol 7, il·luminació LED i xarxes de protecció de fons. A més, la gespa retirada s’ha reaprofitat per millorar el camp vell i cobrir el nou camp.Les actuacions realitzades eren necessàries pels més de 400 esportistes de l’escola de futbol i el conjunt del municipi, així com per acollir esdeveniments com el Torneig de futbol 7 Vila de Cambrils, el Mundialito o el Costa Daurada Cup.Durant la inauguració, l’alcaldessa de Cambrils va destacar l’aposta del govern municipal per potenciar els equipaments i esdeveniments esportius i donar suport a les entitats esportives del municipi. Per la seva banda, el regidor d’Esports va parlar del foment de la pràctica esportiva i una vida saludable i, al mateix temps, afavorir el turisme esportius que enguany ha portat a Cambrils més de 30.000 esportistes.