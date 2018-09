L'Ajuntament vol que l'empresa posi sobre la taula les mesures adoptades perquè no torni a succeir un episodi com aquest

Actualitzada 24/09/2018 a les 17:59

L'Ajuntament d'Alcover, a causa de l'incident que es va produir ahir diumenge 23 de setembre al vespre a l'empresa Cator, ha convocat una comissió de seguiment extraordinària per tal que l'empresa pugui explicar els fets i posar sobre la taula les mesures adoptades perquè no torni a succeir un episodi d'aquestes característiques.L'incident, segon l'empresa Cator i el CECAT, va comportar la fuita d'un compost d'Òxid de Fenil i Difenil. Es tractava d'un compost inflamable amb una olor desagradable però NO tòxic ni nociu. La fuita es va produir en un tram de 10-15 m de canonada a la sala de calderes.