Un policia fora de servei rescata a una noia que s'ofegava

La noia, de 15 anys, s’estava banyant a la platja de Coma-ruga i no podia tornar a la sorra

Actualitzada 23/09/2018 a les 10:45

Un policia local d’Esparraguera que es trobava fora de servei a la platja de Coma-ruga va veure, ahir al matí, com una noia que s’estava banyant intentava sortir de l’aigua però la corrent no li permetia aconseguir-ho. Veient el nerviosisme de la noia que cada vegada tenia menys força, el policia va alertar al 112 i no va dubtar en llançar-se a l’aigua per intentar salvar-la.El policia local va ser qui va aconseguir rescatar la noia i portar-la a la sorra on esperava la policia local del Vendrell, bombers, mossos i salvament marítim i també una ambulància del SEM. Sortosament, la noia, de 15 anys, no va patir cap ferida greu i es trobava en bon estat però el SEM la va traslladar a l’hospital del Vendrell per fer-li proves i assegurar-se que tot estava correcte.