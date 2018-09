Torredembarra comença els tràmits per una piscina coberta

La junta del Govern Local ha acordat treure a licitació la redacció del projecte de les obres d’adequació de la piscina municipal com a cobert i la posterior direcció de la primera fase, amb un pressupost de 69.696€

Ja queda menys per a que Torredembarra disposi d’una piscina coberta. La junta del Govern Local ha decidit treure a licitació la redacció del projecte d’execució per a la construcció i instal·lacions de la piscina coberta, així com tot els annexes i estudis necessaris per tal de prestar aquest servei. Pel que fa a la direcció d’obra, aquesta fa referència a les obres que es duguin a terme en una primera fase que estarà formada, com a mínim, per la construcció dels dos vasos petits; els tancaments i coberta del recinte de vasos, amb elements que permetin el descobriment i l’obertura a l’estiu, i climatització. Una vegada s’hagi dut a terme l’adjudicació, el projecte d’execució ha d’estar redactat en un termini de dos mesos.El pressupost per aquesta fase és de 69.696€ i el termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim 5 d’octubre. Amb la redacció d’aquest projecte, l’Ajuntament podrà tirar endavant una nova inversió a la piscina per poder-la cobrir i així utilitzar-se durant tot l’any, una inversió que podria situar-se al voltant d’1.200.000€. Tot i això, de moment es descarta completar el projecte inicial que preveia altres serveis com un gimnàs o zona d’aigües (jacuzzi), que en aquests moments «no es considera assumible».