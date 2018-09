Ja no caldrà autorització per la recol·lecció de bolets al paratge de Poblet

Aquesta temporada no serà necessari obtenir el carnet implantat el 2012

Actualitzada 21/09/2018 a les 10:15

Aquesta tardor no serà necessària l’autorització per a la recol·lecció de bolets al Paratge Natural de Poblet i la seva zona d’influència, que funcionava des del 2012. Aquell any, la Generalitat va posar en marxa un pla pilot per estudiar l’impacte d’aquesta activitat en el medi forestal, ordenar usos i protegir la biodiversitat. Ara, seguint el pla previst, finalitza aquesta obligatorietat, de manera que només estaran oberts els punts d’informació de la Roca de l’Abella i de la Font de la Magnèsia, al terme de Vimbodí i Poblet, i restarà tancat el Corral de la Marieta a Rojals. Tot i això, es demanarà la participació de boletaires i visitants per conèixer les seves opinions i incorporar-les en l’avaluació final del pla pilot prevista per d’aquí a uns mesos.Fins ara, l'autorització necessària podia ser per temporada o bé per només un dia, amb un màxim de sis quilos recol·lectats per persona i dia. La zona objecte de la regulació comprenia 2.276 hectàrees del terme municipal de Vimbodí i Poblet, 221 de l’Espluga de Francolí, 798 de Montblanc i 18 de Prades. A més dels boscos de la Generalitat, s’hi sumen 207 hectàrees de bosc propietat d’ajuntaments. En total, 3.520 hectàrees.La mesura ha estat possible gràcies a la col·laboració d’ens locals, les oficines de Turisme dels municipis de Prades, Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí i Montblanc, i boletaires, que en tot moment s’hi han implicat i mostrat respectuosos amb l’entorn, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat.