El Ministeri destina 4,5 milions per acabar el Camí de Ronda de Salou

Les previsions són executar de forma immediata dos trams del recorregut i incloure la resta del projecte en els pressupostos de 2019

Actualitzada 21/09/2018 a les 14:29

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha destinat 4,5 milions d'euros per finalitzar les obres del Camí de Ronda de Salou, segons ha informat l'ajuntament d'aquesta localitat.L'alcalde de Salou, Pere Granados, s'ha reunit amb el sotsdirector per a la Protecció de la costa del Ministeri per donar un nou impuls a l'última fase del projecte de construcció del Camí de Ronda, que l'anterior govern central tenia paralitzada.Segons Granados, les previsions del Ministeri són executar l'obra de forma immediata en dos petits trams del recorregut i incloure la resta del projecte en els pressupostos generals de 2019.L'ajuntament ha invertit prop de 5 milions en aquest projecte -amb adquisició de terrenys inclosos- i el Ministeri ha d'invertir 4,5 més per a acabar-lo.Els dos trams a executar pròximament són el que connectarà la cala Morisca amb el Far i el que unirà la Punta del Cavall amb Cala Crancs, que permetrà al seu torn una connexió fluida entre el mirador del Far i la Punta del Cavall.Granados ha celebrat que es tracta també d'«una actuació de preservació de tot el patrimoni natural autòcton d'aquesta zona, que inclourà també la millora dels accessos a les cales i platges del Cap Salou».