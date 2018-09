El detenen després de fer-se passar per policia i estafar més de 700 euros en una botiga de Valls

El detingut es va emportar els diners de la caixa amb l'excusa d'una suposada inspecció en el local

Actualitzada 21/09/2018 a les 11:36

Un home de 43 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut, va ser detingut dimecres passat a Valls pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor dels delictes d’estafa, usurpació de funcions públiques i un delicte lleu d’ús públic indegut d’una insígnia oficial. Fent-se passar per policia havia aconseguit sustreure els diners de la caixa d'una botiga de la ciutat.Pocs minuts abans de les dues de la tarda, l'home va entrar en el comerç i va identificar-se davant del treballador com a agent de policia. L'estafador, que no portava cap tipus d’uniforme, li va ensenyar una credencial i va explicar-li que es tractava d’una inspecció del local.Després de donar una volta per dins de l’establiment, l’home es va dirigir cap a la zona de la caixa i va agafar 710 euros en efectiu de la caixa. A canvi, va entregar al treballador un full coma rebut, amb la imatge corporativa del cos policial i del ministeri.Després de marxar de la botiga en un vehicle particular, el treballador va alertar als mossos, que van poder comprovar que es tractava d’una estafa. La policia catalana va poder localitzar-lo en una empresa situada a Valls.L’individu va reconèixer els fets i va indicar als agents on tenia amagada la documentació utilitzada per cometre l’estafa. Els mossos van comprovar que l’home disposava d’una carnet de l’exercit caducat dins d’una cartera amb una insígnia policial. A més, també tenia uns fulls a mode d’acta d’inspecció. En l’escorcoll, els mossos també li van trobar una bossa amb heroïna i el van denunciar administrativament.El detingut va passar dijous a disposició del jutjant d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.