El Camp de Tarragona incrementa un 73% en cinc anys l'ús aigua regenerada

L'any passat es van reutilitzafr 6,7 hm3, sobretot per a usos industrials en els pols petroquímics

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:54

El Camp de Tarragona ha incrementat un 73% en cinc anys l'ús d'aigua regenerada procedent de les depuradores de Vila-Seca, Salou i Tarragona, segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).L'any passat, es van reutilitzar 6,7 hmd'aigua regenerada per a usos industrials en els pols petroquímics i lúdics en el complex temàtic de PortAventura.Aquest tipus d'aigua s'obté quan s'aplica un tractament més avançat de regeneració a l'aigua ja depurada, amb la finalitat d'assolir els nivells requerits per al seu ús posterior.Els últims cinc anys, la xifra ha augmentat dels 1,8 hm3 del 2013 als 6,7 hmde l'any passat, amb la qual cosa s'allibera cabal d'aigua potable per a usos domèstics, ja que si no fos així s'usaria aigua procedent del riu Ebre.En el cas de les depuradores de Vila-seca i Salou i Tarragona, a l'aigua ja tractada se li aplica un altre tractament de doble osmosi per adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.Durant el 2017 s'han reutilitzat a Catalunya un total de 32,1 hmd'aigua regenerada, fet que suposa un 6% més que l'any 2016.Es manté així la tendència en l'increment de l'ús d'aquest recurs, que ja el 2016 també va suposar un increment del 4% respecte al 2015.L'ACA ha iniciat la seva participació en el projecte europeu NextGen Water Solutions H2020, centrat en l'anàlisi de solucions en el cicle de l'aigua mitjançant l'economia circular. Precisament, la reutilització d'aigua és un dels pilars per al foment de l'economia circular.