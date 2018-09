Almoster celebrarà el primer festival d'arts escèniques catalanes

Un total de 8 companyies i 8 espectacles que oferiran el seu treball per les places d’Almoster del municipi

Actualitzada 21/09/2018 a les 17:45

Almoster serà l’escenari del primer i únic festival d’arts escèniques Catalanes de la província de Tarragona. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de setembre a la vila d’Almoster i comptarà amb un total de 8 companyies i 8 espectacles que oferiran el seu treball per les places d’Almoster.L’Ajuntament d’Almoster pren la iniciativa amb una proposta que no s’ha realitzat mai a la província de Tarragona i que busca promocionar la cultura creada a Catalunya. L’alcalde d’Almoster, Àngel Xifré, ha explicat que l’objectiu és promocionar el municipi oferint espectacles a totes les places del municipi i crear una opció d’oci cultural per gaudir en família.Els espectadors podran gaudir d’un ampli ventall de diversió com; circ, teatre, titelles, el clown, la música, pallassos o tallers que ompliran les expectatives d’infants i d’adults. El director artístic del festival, Pere Toro, ha remarcat que totes les companyies són catalanes amb l’objectiu de promocionar el talent del país. També ha destacat que diferents espectacles són internacionals i que han estat premiats, com Adéu Peter Pan de la companyia lleidatana Festuc que enguany ha guanyat un premi a millor espectacle infantil a Castella i Lleó.Aquest festival comptarà amb la direcció artística de Pere Toro de Improvisto’s Krusty Show, una companyia amb 20 anys de trajectòria i amb l’experiència de la creació i direcció artística del festival Circ Picat durant 4 anys, i amb la subvenció per part del programa .cat. El regidor de cultura, Oriol Calabuig, ha explicat que el pressupost per realitzar el festival és de 8.000 euros aproximadament i amb una subvenció del 40% del Programa.cat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com que tots els espectacles seran gratuïts pels espectadors.