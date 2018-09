Tallen la catenària a l'estació de Marçà per un vagó de carbó que treia fum

El tall ha estat temporal, ja que els Bombers han hagut de remullar el vagó afectat

Actualitzada 20/09/2018 a les 17:00

Un tren de mercaderies ha quedat aturat aquesta tarda en una via de l'estació de Marçà-Falset ja que sortia fum d'un dels vagons. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.14 hores i s'han desplaçat amb una dotació com a prevenció. El vagó afectat transportava carbó i ha començar a fumejar mentre es trobava estacionat en una via alternativa. Segons els Bombers, han de tallar el corrent elèctrica de la catenària un moment per poder remullar el vagó i que no vagi a més. Segons Renfe, el tall de corrent no ha afectat a la circulació de trens de la via.Fa dues setmanes, a l'estació de Reus es va incendiar un vagó que també transportava carbó . La circulació de tens també es va tallar i en aquest cas, els Bombers van estar treballant a la zona durant dues hores.