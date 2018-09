Roda dóna ajudes a empreses que contractin aturats del municipi

La subvenció, que també va dirigida a autònoms, cobreix el 50% del cost total del contracte

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Roda de Berà ha posat en marxa, un any més, les ajudes a les empreses del Tarragonès i de les comarques properes que contractin persones desocupades residents a Roda de Berà, així com a l’autoocupació i l’emprenedoria. Els objectius del projecte Roda de Berà per l’ocupació i l’emprenedoria són els de fomentar la contractació d’aturats empadronats a Roda de Berà, dinamitzar el mercat de treball recolzant a les petites i mitjanes empreses compromeses amb la creació d’ocupació, i impulsar la creació de noves iniciatives empresarials.Des de la passada edició, per la qual es va obrir una segona convocatòria, el domicili social de les empreses que sol·licitin les ajudes no ha de ser necessàriament al Tarragonès o al Baix Camp, sinó qualsevol empresa que contracti una persona en atur que visqui a Roda de Berà. L’import de la subvenció és del 50% del cost total del contracte, el qual ha de ser d’un mínim de tres mesos de durada i amb una jornada mínima del 50%, amb un màxim a atorgar de 10.000 euros per a cada empresa. Pel que fa a l’autoocupació, es pagarà el 50% de les despeses detallades de l’activitat amb un màxim de 3.000 euros.Per demanar l’ajuda, en el cas de les empreses, la contractació haurà de ser en el termini comprès entre l’1 de gener i el 19 d’octubre. Pel que fa a la línia 2, les factures de les despeses a justificar hauran d’estar datades en el període comprés entre els dotze mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat empresarial i fins al final d’aquest exercici.Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a constituir una comissió qualificadora que estarà formada per membres de cada grup municipal, la qual aplicarà un sistema de vot ponderat.Les empreses i autònoms que vulguin sol·licitar l’ajuda podran fer-ho fins el 19 d’octubre, presentant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà la documentació requerida a les bases, segons la línia de subvenció que hi correspongui. Les subvencions tenen caràcter retroactiu a 1 de gener de 2018.