Les Scream Nights convertiran el Samà de Cambrils en el Parc del Terror més gran d'Europa

Del 12 d’octubre al 10 de novembre el parc acollirà 7 passatges del terror, dos espais de per a tots els públics, dues zones d'experiències de joc reals i 4 espectacles temàtics diaris

Actualitzada 20/09/2018 a les 14:15

La proposta de Halloween d'aquest any del Parc Samà de Cambrils el convertirà en el Parc del Terror més gran d'Europa gràcies a les Halloween Scream Nights, que se celebraran del 12 d'octubre al 10 de novembre.Seran 12 nits en què l'espai esdevindrà un gran passatge de la por i el terror. Cada divendres i dissabte, a més del dimecres 31 d'octubre i l'1 de novembre, diversos escenaris quedaran repartits per les 14 hectàrees del parc i es recrearan tot de situacions de terror. Amb tot, i amb la voluntat que sigui un espai obert a tots els públics, hi haurà també la combinació justa d'humor.A més, totes les zones que s'habilitaran al parc estaran catalogades en funció de la 'intensitat' de terror que pretén produir, segons que apunten des de l'organització. Així hi haurà, per exemple, un escenari de taverna, amb una intensitat mitjana-baixa, fins a un espai denominat 'Claustrofòbia', que oferirà una experiència 'extrema', per a qui s'atreveixi a entrar-hi.Les Scream Nights s'han presentat aquest dijous i entre els espais que inclourà el parc hi haurà dues zones dedicades a experiències de supervivència «de la reconeguda empresa Worl Real Games». En aquests espais el visitant haurà de superar amb enginy i valentia els obstacles «que estranys éssers els posaran al seu camí».Un altre dels espais del Parc Samà que es transformarà en aquestes nits de por serà el laberint de blat de moro, que es va inaugurar recentment i que durant les jornades de terror, «es convertirà en l'hàbitat d'uns éssers indesitjables que faran més difícil trobar la sortida».A banda de les experiències directes a les diferents zones habilitades, també es programaran quatre espectacles d'horari fx per a tots els públics. D'aquests, destaca 'Maleficarum', un show que combina màgia i por, conduït en exclusiva per a les Scream Nights pel finalista de Got Talent España i Got Talent Magic de Telecinco Acherón Delacroix.Les persones interessadesen l'experiència de por que ha preparat el Parc Samà ja poden comprar l'entrada al web de l’esdeveniment a un preu reduït de 30 euros, on també hi ha a la venda paquets que inclouen nit d’hotel: www.screamnightspark.com Les Halloween Scream Nights estan organitzades per Expertus Turismo y Ocio, Europlayas, Funeral Cabaret i Imason Tarraco; i compten amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Cambrils.