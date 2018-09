La fiscalia eleva fins als 23 anys de presó la petició de pena per l'assassí confés de la Pobla

Francisco Javier Mora sosté que el dia del crim havia consumit drogues i alcohol

Actualitzada 20/09/2018 a les 13:25

Les conclusions de les parts

L’assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet l’any 2016 ha assegurat aquest dijous a l’Audiència de Tarragona que el dia del crim va consumir una gran quantitat d’alcohol i drogues. Molt emocionat, Francisco Javier Mora ha relatat que els estupefaents van produir-li «paranoia» i una sensació «molt estranya», i ha assegurat que no recorda res més. El processat ha admès que possiblement va discutir amb la dona perquè volia més droga i diners. En les conclusions definitives, la fiscalia ha elevat la seva petició fins als 23 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament, mentre que les acusacions han mantingut la petició de 25 anys. La defensa ha demanat 7,5 anys de presó per homicidi.El processat, que només ha respost les preguntes del seu advocat, ha relatat davant el jurat popular el què va fer durant les hores prèvies al crim, el 17 de desembre del 2016. L’home s’ha mostrat visiblement emocionat en diversos moments de la seva intervenció. Segons ha explicat, durant el matí va estar treballant i després va anar a comprar «uns vuit o deu grams de cocaïna per les festes de Nadal». A continuació, ha afegit que va anar a dinar amb la seva dona en un restaurant i que més tard van comprar aliments i begudes alcohòliques en un supermercat, també de cara als àpats familiars de les festes.Francisco Javier Mora ha afegit que, en arribar a casa, se’n va anar a les golfes amb una ampolla de whisky «del més barat», una bossa de gel, la cocaïna que havia comprat i diverses pastilles. Segons el processat, allà es va «enredar» i va acabar ingerint gairebé tota l’ampolla d’alcohol -segons ha dit, només en va deixar quatre dits-. També ha assegurat que va consumir uns vuit grams de cocaïna i que la droga va provocar-li «suors, paranoia i una sensació molt estranya que no havia sentit mai».Davant d’aquesta situació, el processat ha justificat que va prendre mitja dotzena de pastilles per dormir «per contrarestar la taquicàrdia» i que va baixar al pis «endimoniat, molt alterat i molt malament». Sobre els fets que van passar a continuació, Mora ha evitat donar detalls del crim i s’ha limitat a dir que no recorda res més. Preguntat pel seu advocat, l’home ha admès que, possiblement, va discutir amb la seva dona perquè volia diners per comprar més droga.L’interrogatori l’ha portat a explicar per què es va desplaçar l’endemà al matí a la comissaria dels Mossos de Campclar. Segons ha relatat, es va llevar «amb el cos molt pesat per la recció de les pastilles i, quan va veure «que alguna cosa no havia fet bé», va decidir agafar el cotxe i treure a la filla de la dona -menor d’edat- del pis «perquè no veiés la seva mare morta». Mora ha explicat que va arribar a la comissaria amb «sensació de por» i que va dir als mossos «crec que he matat a la meva dona», per la qual cosa va ser detingut.En el torn de les conclusions, el ministeri fiscal ha introduït alguna modificació en el relat dels fets. Segons el fiscal, el 17 de desembre del 2016, entre les nou de la nit i dos quarts d’una de la matinada, l’acusat, «aprofitant que la dona es trobava al lavabo desprevinguda, d’esquenes i actuant amb intenció de matar», li va propinar una vintena de ganivetades «amb la intenció d’augmentar el seu dolor». Segons el ministeri públic, els fets són constitutius d’un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament, pels quals demana 23 anys de presó -dos anys més dels que sol·licitava en les conclusions provisionals-.Per la seva banda, les acusacions particulars han mantingut la petició de 25 anys de presó per assassinat, mentre que la defensa ha argumentat que caldria imposar-li una pena de set anys i mig de presó per un delicte d’homicidi, amb els atenuants d’addició greu a substàncies estupefaents i de confessió. Segons el seu lletrat, en el moment dels fets el processat tenia les seves facultats volitives «afectades» pel consum de grans quantitats de cocaïna.Està previst que dimarts el magistrat de la secció segona de l’Audiència de Tarragona lliuri l’objecte del veredicte al jurat popular perquè comenci a deliberar.