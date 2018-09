Foment redactarà una nova declaració d'impacte ambiental de la variant de l'N-420 a Gandesa

La tramitació de les de Corbera d’Ebre i Riudecols es preveu que s’allargui per problemes d’aprovació dels projectes

Actualitzada 20/09/2018 a les 20:53

Avenços per traspassar l’antiga N-340 a l’Aldea

El Ministeri de Foment s’ha compromès a «iniciar de manera immediata» els tràmits per redactar una nova declaració d’impacte ambiental de la variant de l’N-420 a Gandesa. Segons ha avançat aquest dijous el senador d’ERC Miquel Aubà, l’executiu espanyol també ha garantit que, un cop enllestit aquest tràmit, farà les expropiacions de terrenys pertinents. El senador es va reunir dimarts passat amb representants del Ministeri de Foment per desbloquejar la paràlisi de les variants de la carretera N-420 de Gandesa, Corbera d’Ebre i Riudecols. Totes tres tenen la declaració caducada des de l’any 2012 i no tenen partida als pressupostos generals de l’Estat.En el cas de les variants de Corbera d’Ebre i Riudecols, també hi ha el compromís d’actualitzar la declaració d’impacte ambiental, però la tramitació s’allargarà una mica més degut a problemes d’aprovació dels projectes, segons Aubà. A la reunió també es va acordar «fer un seguiment dels terminis i que els pressupostos generals de l’Estat incorporin una partida que facin possible portar a terme les obres».El senador republicà es va interessar també pel desdoblament de l’N-420, futura Autovia A-68, de la qual encara s’està fent l’estudi previ de traçat. «Des d’Esquerra sempre hem demanat que el desdoblament de la N-420 passés per la Terra Alta i Tarragona, amb la possibilitat de connectar-se amb l'Eix de l'Ebre, fet que seria l’ideal per al nostre territori», ha manifestat Aubà.En una altre ordre de coses, en la mateixa trobada el Ministeri es va comprometre a estudiar compensar amb obres la cessió del tram urbà de l’antiga N-340, de tres quilòmetres, a l’Ajuntament de l’Aldea. L’alcalde, Dani Andreu, ha insistit que no el consistori no pot assumir tot sol el projecte per convertir la via en una avinguda. El projecte, impulsat arran de la posada en marxa de la nova variant l’any 2013, està valorat en més de sis milions d’euros.