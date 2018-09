ERC Altafulla presenta dos candidats per ser 'coalcaldes'

Molinera i Muntadas encapçalaran «a igualtat de condicions» la candidatura

Actualitzada 20/09/2018 a les 19:54

L’EINA (la coalició d’ERC a Altafulla) ha plantejat –amb vista a les properes eleccions municipals de mitjans de 2019– presentar dues persones perquè encapçalin la candidatura. Es tracta del regidor i actual portaveu d’ERC Altafulla, Jordi Molinera; i la també regidora Alba Muntadas. Tots dos han estat presentats com a coalcaldables, un concepte que, segons explica Molinera, significa passar «d’un alcalde president a lideratges cooperatius i en equip». Així, els dos candidats estaran «en igualtat de condicions».A la candidatura, però, hi haurà un número u i un número 2. «És cert que, formalment, a la llista hi haurà un u i un dos. Això no ho podem canviar. Malgrat tot, a la pràctica, no significarà res perquè tindrem les mateixes condicions», especifica el portaveu republicà d’Altafulla.En el supòsit que la coalició d’Esquerra Republicana guanyés les eleccions municipals, Molinera explica que seria llavors quan es crearia la figura de coalcalde. «En el primer Ple, es nomenaria un alcalde i seria a la delegació de competències quan es crearia el coalcalde i el batlle delegaria les competències a aquesta segona persona», afegeix Molinera, que considera que, legalment, no hi hauria cap problema per tirar endavant aquesta iniciativa que té com a objectiu la cooperació i el peritatge. I és que des de l’EINA es planteja com un doble càrrec compartit per un home i una dona.Segons explica el regidor republicà, la iniciativa sorgeix «després d’haver viscut durant anys a l’Ajuntament d’Altafulla una alcaldia molt presidencialista i individualista». Així, recorda que «en ocasions, hi ha propostes que queden aturades temporalment perquè et diuen que és necessari el vistiplau de l’alcalde i potser en aquell moment no hi és». «Amb la coalcaldia, en canvi, no volem que això es produeixi, que una sola persona tingui tant de poder, sinó que s’ha de promoure el cooperativisme, el treballar en equip», afegeix.Molinera diu no haver trobat cap referència a l’Estat espanyol d’una inicaitiva similar, però destaca que sí s’ha donat en punts de Grècia, Escandinava o Amèrica Llatina. A més, recorda que el Partit Verd Europeu també presenta cocandidats.