Busquen un veí per disparar un gat amb una arma de balins de Montblanc

La propietaria del felí, que ja va viure un episodi similar fa dos anys, ha denunciat els fets als Mossos

Actualitzada 20/09/2018 a les 19:16

Una veïna de Montblanc ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'agressió al seu gat amb una pistola de balins. Els fets van ocórrer la matinada de dimarts 18 de setembre, passades les 00 hores, quan la denunciant va sentir un tret quan es trobava a casa. La dona es va dirigir cap a la seva terrassa, amb vistes a un pati interior entre edificis, quan es va trobar el seu gat a terra ferit al coll i a una de les potes. La veïna va avisar als Mossos, els quals no van trobar l'autor dels trets, tot i que intueixen que ha de ser un resident d'un dels edificis colindants.La propietaria de l'animal va portar-lo al veterinari per curar-li les ferides, les quals són poc profundes. De fet, fa dos anys, la denunciant ja va patir un episodi similar amb un altre felí que tenia. Per aquest motiu, no ha dubtat en denunciar els fets a la comissaria de Mossos de Montblanc.Per aquest tipus d'armes d'aire comprimit no es necessita tenir cap llicència, tot i que l'Ajuntament del municipi ha de tenir constància de la tinença i ha de remetre una autorització al propietari. Els agents estan fent gestions per averiguar quantes autoritzacions ha emès el consistori i així, esbrinar qui ha estat l'autor dels trets, al qual se li podria imputar un delicte per maltractament animal.