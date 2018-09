Treball qüestiona la qualitat laboral als sectors de transport i serveis a Tarragona

El Departament ha detectat un ús «excessiu» de contractes temporals i subcontractació

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies detecta un ús «excessiu» de treball temporal i subcontractació per part de les empreses en el sector de transport i logístic i en els serveis al Camp de Tarragona.És el que ha constatat aquest dimecres el secretari general de Treball, Josep Ginesta, després de reunir-se amb representants dels sindicats i patronals més representatius del territori. «Haurem de vetllar per si compleix els requeriments legals», ha alertat Ginesta, que apunta que aquesta situació de precarietat és «genèrica» a Catalunya. A Tarragona, el 85% de persones contractades entre el gener i l'agost ho han estat per una feina temporal, tot i que s'ha registrat un lleu repunt de contractes indefinits.