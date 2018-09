Surt a concurs la gestió del bar del Centre Cívic de Prades

L'ajuntament ha establert un cànon anual de 6.720 euros i la durada del contracte és de cinc anys

Actualitzada 19/09/2018 a les 10:40

L'Ajuntament de Prades ha anunciat la licitació per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre Cívic de Prades, situat al carrer Muralla núm. 3.El Centre cívic, on s'ubica el bar, té com a objectiu principal la dinamització sociocultural del municipi, configurant-se com un espai per al desenvolupament d'activitats educatives, culturals i d'oci.D'acord amb això, el consistori considera que el bar és com un complement dels diversos serveis del conjunt de l'equipament i «ha d'oferir una imatge, singular, atractiva i respectuosa per a tots els sectors de la població, col·laborant en el desenvolupament d'activitats que promocionin les línies i els objectius fixats pel Centre cívic i en la seva difusió», segons que s'estableix a les clàusules de contractació.El cànon mínim anual que el gestor del bar haurà de satisfer a l'Ajuntament de Prades durant la vigència de la concessió és de 6.720,00 euros, IVA no inclòs, i la durada del contracte és de 5 anys.Els criteris d'adjudicació que es valoraran seran la proposta econòmica, l'experiència en la gestió d'activitats similars, que aquestes activitats s'hagin desenvolupat a Prades i la proposta de funcionament del bar. Els licitadors que vulguin optar a l'adjudicació del contracte poden presentar la documentació fins al 10 d'octubre a l'Ajuntament en horari d'oficina (de les 8 a les 15 h de dilluns a divendres).Tant el plec de condicions com l'anunci de la licitació es poden trobar a la seu electrònica de la web de l'Ajuntament www.prades.cat o a l'enllaç següent: AQUÍ i per a més informació es pot contactar amb l'Ajuntament al telèfon 977868018 o a l'adreça electrònica aj.prades@altanet.org.