Serveis, infraestructures i noves fonts de treball per frenar el despoblament a l'àmbit rural

Administracions intermèdies comparteixen experiències a Tarragona per revifar els pobles en perill

Actualitzada 19/09/2018 a les 17:53

La demarcació de Tarragona perd població

Fibra òptica, llar d'infants, consultori mèdic, caixer automàtic, transport públic o una bona xarxa de carreteres. Aquests són alguns dels serveis que els pobles més petits necessiten per frenar el despoblament. El problema, que afecta moltes zones rurals arreu d'Europa, ha estat l’eix central de debat de la jornada ‘Despoblament rural i desenvolupament sostenible a zones menys densament poblades’ que han organitzat aquest dimecres a Tarragona la Diputació i les entitats Arc Llatí i Partenalia. En aquest fòrum, representants d’administracions intermèdies d’arreu de l’Estat i d’altres territoris europeus han compartit les seves experiències per resoldre el problema.«És una situació que ens preocupa i, com a administracions públiques intermèdies que som, hem de vetllar per resoldre-la, vetllant per la qualitat de vida als pobles, sobretot els de menys de 500 habitants. És una tasca complexa, en la qual treballem de valent», ha assenyalat Joan Josep Malràs, diputat de la Diputació de Tarragona i president de l'Arc Llatí, associació d’administracions locals de nivell intermedi d’Itàlia, França i Espanya.Malràs, que també és l'alcalde de Prat de Comte (Terra Alta), ha apostat per la recerca de noves fonts de treball als municipis petits. Aquests mateixos objectius, ha afegit, són els que impulsen la Diputació de Tarragona a invertir any rere any en els municipis de la demarcació. La institució supramunicipal aposta pel foment de la fibra òptica, la implantació de caixers automàtics en pobles petits, ajuts a persones emprenedores, el suport al manteniment i a la creació de noves infraestructures municipals, així com la bona conservació de la xarxa viària per afavorir les connexions interterritorials.Per la seva banda, Manuel Baltar, president de la Diputació d'Ourense i president de Partenalia, plataforma que representa els interessos dels governs locals intermedis en l'àmbit europeu, ha subratllat la necessitat que la Unió Europea reconegui els poders locals i els doti de més recursos per fer front a aquesta situació.Durant la jornada s’han exposat diverses iniciatives en marxa contra el despoblament, com ara projectes finançats per fons FEDER, estudis sobre la resposta a les necessitats mèdiques en comarques rurals o l’oferta de serveis tecnològics a la ciutadania a Castelló, Jaén, Badajoz o Ourense, i en països com Bèlgica. La jornada ha acollit una seixantena d'inscrits, entre regidors i regidores, tècnics, representants d'entitats i altres persones amb responsabilitats en l'àmbit local.En el cas de la demarcació de Tarragona, el nombre d'habitants va disminuir un 2,28% del 2013 al 2017, mentre que al conjunt de Catalunya la davallada ha estat del 0,03%. En concret, les Terres de l'Ebre i comarques d'interior del Camp de Tarragona com la Conca de Barberà i el Priorat són les que van experimentar una major pèrdua d'habitants durant aquest període.