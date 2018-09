Mont-ral es queda sense llum i telèfon durant sis hores i mitja

L'alcalde critica que «Endesa no ha començat a buscar l’origen de l’avaria fins tres hores més tard del seu inici»

Actualitzada 19/09/2018 a les 21:08

El petit municipi de Mont-ral, a l’Alt Camp i amb prop de 160 habitants, ha estat aquest dimecres al matí sense subministrament elèctric, segons ha explicat a aquest mitjà l’alcalde Francesc Xavier Pagès. En total, l’avaria s'ha allargat sis hores i mitja, des de poc abans de les nou del matí i fins les tres de la tarda, quan els operaris han pogut arreglar el problema. Mentrestant, uns 76 veïns s'han quedat sense llum, però també sense telèfon i Internet. I és que l’avaria també ha afectat les antenes ubicades ben a prop del municipi. «Estem molt indignats perquè Endesa no ha començat a buscar l’origen de l’avaria fins tres hores més tard del seu inici. Considero que és un abús», ha explicat avui Pagès. L’avaria ha afectat, a més, el funcionament de l’Ajuntament, restaurants, l’hotel i l’escola, en la qual, no s'ha pogut escalfar el dinar de 15 alumnes.L'avaria s'ha produït per una desconnexió en una línia de mitjà tensió per causes fortuïtes, segons ha indicat Endesa. Els tècnics «han fet el recorregut per tota la línia per verificar que tot funcionava correctament», han comentat des de la companyia.