L'Ajuntament afirma que es va assabentar de la presència dels menors per «les queixes per aldarulls i molèsties de veïns de la Vila Closa»

Actualitzada 19/09/2018 a les 11:23

Malestar a l'Ajuntament d'Altafulla després que la Generalitat hagi allotjat a l'Alberg de la Casa Gran, enmig de la Vila Closa, una trentena de menors immigrants sense avisar-los. Els joves, d'entre 14 i 17 anys, van arribar a l'Estat creuant l'Estret de Gibraltar en pasteres o amagats a dins de vehicles.Els menors estan sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, que depèn de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, «estament que va donar acollida a aquest grup de nois a l'Alberg de la Casa Gran sense avisar a l'Ajuntament», segons explica el consistori en un comunicat.De fet, segons l'Ajuntament, es van assabentar de l'arribada dels menors immigrants «arran de les queixes per aldarulls i molèsties que veïns de la Vila Closa havien denunciat a la Policia Local, i on els agents municipals han hagut d'intervenir en dues actuacions». L'últim d'aquests incidents s'hauria produït aquest dimarts quan després d'un incident entre ells, un dels joves va ser evacuat en ambulància a l'hospital.L'alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, ha explicat que, després de conèixer aquests fets, ha intentat posar-se en contacte amb responsables de DGAIA sense èxit. El consistori, segons indicava l'alcalde, s'ha posat a disposició de la Generalitat i ja ha posat a disposició d'aquest grup les aules de l'Escola Municipal d'Adults, el pavelló poliesportiu i el camp de futbol.Alonso ha demanat que l'enviament de menors immigrants sigui proporcional a la població, i «en cap cas, que sigui com s'ha fet fins ara». Segons s'afegeix des del consistori: «La majoria de menors immigrants no tenen referents familiars coneguts i no saben parlar ni català ni castellà». Fèlix Alonso deixava clar que, «l'Alberg d'Altafulla no es pot convertir en un centre d'acollida perquè en cap cas reuneix les condicions per atendre a aquests nois en les condicions correctes i adequades».L'alcalde d'Altafulla no ha estalviat les crítiques per passivitat al cos dels Mossos d'Esquadra, a causa dels incidents protagonitzats pels joves: «ja sigui perquè no donen l'abast, o pel que sigui, no han actuat amb la diligència que es requereix per un tema tan sensible com aquest».