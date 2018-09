Cambrils posa la primera pedra de la remodelació del Club Nàutic

L’acte celebrat dimarts dóna el tret de sortida a un projecte que es realitzarà en tres fases i per 7 MEUR i que permetrà modernitzar la infraestructura

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:01

Les obres, en tres fases

Tret de sortida a les obres de remodelació del Club Nàutic Cambrils. Va ser dimarts al migdia que es va procedir a col·locar la primera pedra de la mà del president del Club Nàutic Cambrils, Ramon Vallverdú, acompanyat de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Cambrils, Camí Mendoza, i el responsable de la Zona Portuària Sud de Ports de la Generalitat, Enric Martínez, així com d’una àmplia representació institucional.Amb aquest acte solemne, es dóna el tret de sortida a un dels processos més ambiciosos de la història recent del Club. El projecte, que anirà a càrrec de la UTE Arnó-Transmaber i que compta amb una inversió de gairebé 7 milions d’euros, suposarà una remodelació total de les instal·lacions del Club.Ramon Vallverdú va remarcar que el projecte de reforma és un motiu per sentir-se orgullós perquè permetrà posar en valor el port nàutic com a «infraestructura potent, adaptada als nous temps i a les noves necessitats de la nàutica». A més, i després de mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament de Cambrils i a Ports de la Generalitat per la seva col·laboració, va destacar que amb aquesta obra el Club no només millora els serveis que presta als socis, sinó que s’obre més encara a la societat.El responsable de la Zona Portuària Sud de Ports de la Generalitat, Enric Martínez, per la seva banda, va destacar que les obres de remodelació suposaran una millora en la integració del Club i del Port al municipi i que servirà, alhora, «per passar d’un Club Nàutic del segle XX a un del segle XXI». Finalment, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va subratllar, durant l’acte, la importància de les sinèrgies que hi ha hagut entre diferents institucions públiques i l’àmbit privat per treballar conjuntament amb l’objectiu de potenciar el sector. Segons va destacar l’alcaldessa, «ha estat clau per la posada en marxa d’aquest projecte».Les obres es dividiran en tres fases. La primera d’elles serà la del passeig que va des de l’alçada de l’entrada del Club Nàutic fins a les escales d’accés a la platja. Aquesta fase suposarà una millora en la mobilitat dels vianants i en l’accés a la zona reservada per a les naus de nova construcció per a les empreses nàutiques.La segona fase inclou obra civil, làmina d’aigua i varador. Aquesta part del projecte implicarà la remodelació total dels pantalans optimitzant la làmina d’aigua. Això suposarà un total de 23 amarradors nous. El projecte contempla, també, ampliar l’àrea tècnica del varador. Les obres incloses en aquestes dues fases es faran en un total de deu mesos.La tercera fase, encara pendent de licitació, és la que se centrarà en les edificacions i millora de serveis. Es construirà el nou edifici social, un nou edifici per a l’Escola de Vela i un per l’Acadèmia Nàutica. Per últim, també es farà un nou edifici de capitania on s’hi ubicaran els espais destinats a administració i oficines del Club, el bar Barlovento, una piscina per als socis i una àrea destinada als usuaris, que inclourà, per exemple, el restaurant. Aquesta part de les obres preveu, a més, la construcció i renovació de la zona de vestidors i dutxes o del servei de bugaderia.