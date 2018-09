Avisen als Mossos per un intent de robatori i acaben descobrint una plantació de marihuana

Els agents van intervenir un total de 186 plantes i setze quilos de cabdells

Actualitzada 19/09/2018 a les 18:06

Els Mossos d’Esquadra han detingut els dos responsables d’una plantació de marihuana en un mas de Vilalba dels Arcs (Terra Alta). Els agents van acudir a la finca després que se’ls informés que s’hi havia produït un intent de robatori, però les persones que hi havia al mas van negar els fets. Mentre es trobaven al lloc, els agents van sentir una forta olor a marihuana, per la qual cosa van decidir inspeccionar l’entorn i hi van localitzar diverses plantes. Dues de les persones que es trobaven al mas van reconèixer que eren seves i van acompanyar els agents a un pati interior on hi havia una altra plantació. Els mossos van intervenir un total de 186 plantes i setze quilos de cabdells de marihuana.Els dos responsables de la plantació van quedar detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública. Els arrestats són dos germans de 48 i 52 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la Fatarella, els quals van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. El jutjat de Gandesa els ha citat perquè compareguin el 4 d’octubre.