Vila-seca estrenarà aquest mes de setembre 145 places de pàrquing gratuït

Els treballs per arranjar aquestes zones formen part de les inversions, valorades en més de 4 milions d’euros, dutes a terme enguany al municipi

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:11

Una nova consulta ciutadana

Abans que s’acabi aquest mes de setembre els ciutadans de Vila-seca disposaran de més de 140 noves places de pàrquing gratuïtes al municipi. Es tracta de l’aparcament del Parc d’Austràlia (64 places), i el situat entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer de Reus (81 places). Els dos espais ja eren aparcaments improvisats, però aquest any l’Ajuntament de Vila-seca ha fet treballs per valor de més de 300.000 euros per tal de condicionar totes dues zones, dotant-les d’un terra asfaltat i senyalitzant tot el recinte per tal de racionalitzar-ne l’ús.Aquestes accions formen part del paquet inversor executat per l’Ajuntament aquest any 2018, i que suposarà una despesa total de 4.157.535 euros. Entre les partides hi ha diverses inversions derivades del compromís adquirit en el Pressupost Participatiu celebrat al municipi a finals del 2016, com són la reforma del Centre Cívic de la Plana (90.163€), d’inici imminent, o el Parc caní (56.261€), que ja està acabat. Una part important de la despesa s’ha destinat també a la millora de carrers i xarxes de distribució, així com a l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Diversos parcs públics, per la seva banda, s’han millorat i ampliat amb més jocs infantils (Aragalls, Hort del Pep, Formiga, pati del Colomí, Rambla de Catalunya i Les Illes), fet que ha comportat una despesa de 556.042€. També s’ha destinat una partida important a la millora de la seguretat, amb la instal·lació de càmeres de videovigilància al Campus i al Castell (134.925€), així com a la instal·lació de punts de llum a una vintena de passos de vianants de tot el municipi i la instal·lació de bandes per pacificar el trànsit en vies de gran densitat, com el carrer d’Amadeu Vives a la Pineda.«Amb les obres finalitzades i les que són d’execució imminent, preveiem que, al final del mandat, haurem acomplert un 95% de les actuacions previstes dins del programa de govern», explicava aquest dilluns l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, durant una roda de premsa i posterior visita d’obres pel municipi. Poblet va aprofitar per recordar que tota aquesta despesa s’ha fet sense haver de demanar crèdit ni apujar els impostos ni les contribucions específiques. Pel que fa al 5% de projectes que quedaran per enllestir, el batlle va explicar que són accions «que transcendeixen el mandat», i que es poden resumir en cinc grans punts: el Pla director dels equipaments esportius, la nova connexió viària entre La Plana i Vila-seca, les actuacions al frontal marítim de la Pineda, el projecte del Celler Noucentista i l’establiment d’una xarxa de transport urbà municipal.L’alcalde va explicar que abans que s’acabi l’any es farà una gran exposició al voltant d’aquests cinc projectes al Castell de Vila-seca, amb l’objectiu que els ciutadans puguin expressar de manera participativa –el format encara està per definir– la seva opinió. La mostra es farà en el marc de la presentació de les obres de remodelació de l’interior del Castell, així com dels seus jardins, formats per un total de 16.000mque s’estan acabant d’arranjar per tal de convertir l’espai en un gran parc verd i florit obert al públic.