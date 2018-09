Un exregidor de Cs de Calafell s'afilia a ERC per fer «pedagogia»

Jesús Benedicto va ser expulsat del partit taronja el 2015 i actualment és regidor no adscrit

Actualitzada 18/09/2018 a les 19:41

Jesús Benedicto, exregidor de Ciutadans de Calafell i actual regidor no adscrit, s’ha afiliat a Esquerra Republicana, segons afirma, «per fer pedagogia republicana». El pas el va fer, segons ha explicat, ara fa dos mesos, i diu que no ha canviat d’ideologia. «Sempre he sigut republicà i, inicialment, em vaig decantar cap a Ciutadans. Quan el partit, però, va fer el salt a l’àmbit nacional, les coses van començar a canviar i vaig veure com Cs avançava per la dreta el PP i que es convertia en un partit monàrquic», narra Benedicto.Segons explica el calafellenc, tan sols va estar un any a Ciutadans. I és que pocs mesos després de les eleccions municipals del maig de 2015, el partit el va expulsar. «Els vaig dir que no estava d’acord amb les polítiques, així que no vaig pagar la quota i em van fer fora», recorda. Benedicto ocupava el número dos de les llistes de Ciutadans a Calafell, però segons va informar en aquell moment el partit, el calafellenc va «incomplir els estatuts» del partit, per la qual cosa se’l va privar de la seva condició d’afiliat.Des de llavors, Benedicto és regidor no adscrit a l’Ajuntament de Calafell i, recentment, ha decidit afiliar-se a ERC. El seu objectiu és «combatre Ciutadans», i és que creu que «tot i que alguns creuen que és liberal, no ho és», tot considerant que és un «partit totalment feixista». «S’ha d’intentar parar Ciutadans, treballant moltíssim i fent pedagogia del republicanisme», per la qual cosa ha decidit afiliar-se a Esquerra Republicana, des d’on creu que la seva tasca pot ser útil.Quant a les eleccions municipals que se celebraran aquest proper any 2019, Jesús Benedicto explica que configurarà les llistes a qui li pertoqui, però veu amb bons ulls poder formar-hi part. «Estic a disposició del partit», afegeix el calafellenc. El seu objectiu, en tot cas, és fer créixer Esquerra Republicana. En aquest sentit, considera que «no pot ser que un partit com ERC aconseguís tan sols dos regidors a les passades eleccions municipals».Actualment, el consistori de Calafell està format per cinc regidors del PSC (amb Ramon Ferré com a alcalde), sis de CiU, dos regidors de la CUP, dos de UAM, dos del PP, dos d’ERC, un de Ciutadans i el regidor no adscrit Jesús Benedicto.