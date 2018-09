Tallen el vial del Prats de Vila-seca per transvasar el gas propà d'un camió avariat

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Transcat

Actualitzada 18/09/2018 a les 19:00

Un camió carregat de gas propà s'ha averiat aquesta tarda mentre circulava pel vial dels Prats de Vila-seca, via paral·lela a la TV-3148. Com a conseqüència, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).L'empresa del camió averiat ha enviat un altre vehicle per poder fer el transvassament de la càrrega i així, poder retirar-lo de la via.Dues dotacions de Bombers de la Generalitat es troben a la zona com a reten per qualsevol complicació que es pugui produir.