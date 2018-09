L'assassí confés de la seva dona a la Pobla va dir als mossos que «li havia tallat el coll» després d'una discussió

Els agents que el van rebre a comissaria el van veure «molt tranquil» i no van percebre que anés begut o drogat

L’assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet va acudir l’endemà del crim a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Campclar, a Tarragona, i va manifestar als agents «que venia a entregar-se» perquè havia matat la seva dona durant la nit. Dos agents que es trobaven darrere la finestreta van sortir al vestíbul, el van registrar i el van emmanillar per seguretat. Un cop a l’interior de les instal·lacions, l’home els va detallar que havia discutit amb la seva dona i «que li havia tallat el coll», per la qual cosa va quedar detingut. Els mossos que han declarat aquest dimarts a l’Audiència de Tarragona han relatat que el van veure «molt tranquil», que parlava «sense titubejos» i que no van percebre que es trobés sota els efectes de l’alcohol o les drogues. La patrulla que es va desplaçar al domicili de la parella va trobar el cos sense vida de la dona estès a terra, sobre un toll de sang, a l’interior d’un petit lavabo.Francisco Javier Mora es va presentar a la comissaria pels volts de les onze del matí del 18 de desembre del 2016 i, adreçant-se a l’agent que hi havia a la finestreta, va etzibar que «venia a entregar-se perquè aquella nit havia matat a la seva dona». L’agent encarregat de la recepció ha admès que va donar «total credibilitat» a les seves paraules, que se’l veia «tranquil» i «coherent» i que no semblava que es trobés sota els efectes de substàncies estupefaents ni d’alcohol.En sentir la confessió, el caporal i l’agent que també eren dins la finestreta van sortir immediatament al vestíbul. «Li vam demanar que es posés les mans al cap, vam comprovar que no dugués cap tipus d’objecte perillós i el vam emmanillar», ha relatat el caporal. Un cop a l’interior de les dependències policials, l’home va detallar «que havia tingut una discussió amb la parella, que li havia tallat el coll i que l’havia matat», per la qual cosa el van traslladar detingut als calabossos. Els agents han dit que tan sols van observar unes taques de sang en una de les sabates de l’home.Segons els agents que el van atendre, el processat no estava nerviós. «Se’l veia serè i tranquil. Parlava com una persona normal, sense dubtar», ha afirmat un d’ells. A més, tampoc no van observar que tingués dificultats de moviments, que desprengués olor d’alcohol, ni que presentés símptomes d’haver consumit drogues. «Estava molt tranquil, amb tota naturalitat i no estava gens agressiu», ha assegurat l’agent.L’home també va informar que la dona es trobava a l’interior del lavabo i va facilitar als agents l’adreça del domicili, que està ubicat al carrer de Reus de la Pobla de Mafumet. La patrulla que s’hi va desplaçar no va obtenir resposta en trucar a la porta i va haver d’accedir-hi per la terrassa d’un veí. Un cop dins, els agents van localitzar el cos sense vida de Carmen Ginés, de 44 anys, a l’interior del pis.El cadàver el van trobar en posició fetal en el lavabo que hi havia dins l’habitació de matrimoni. «Vam comprovar que tenia un gran tall al coll, un gran toll de sang ja ressec i que no responia a cap senyal», ha assenyalat un dels agents que va accedir a l’habitatge. Segons els mossos, no van observar signes que fessin pensar que allà s’hi havia produït una baralla i van concloure que l’agressió s’havia produït únicament al lavabo, que era «de petites dimensions».Els mossos també van inspeccionar el vehicle amb què l’acusat es va traslladar a la comissaria. Després d’analitzar les zones de contacte, com ara el canvi de marxes, els pedals o el fre de mà, van trobar-hi fins a vuit indicis de presència de sang.Aquest dimecres està previst que es portin a terme les pericials forenses i psicològiques a l’Audiència de Tarragona, mentre que el processat no declararà fins dijous davant el jurat popular.