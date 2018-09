L'Ajuntament del Morell impulsa el quart estudi de la qualitat de l'aire

El consistori es queixa que hauria de ser la Generalitat qui tirés endavant aquest tipus de projectes

Actualitzada 18/09/2018 a les 17:09

L’Ajuntament del Morell ha aprovat per unanimitat aquest dilluns l’establiment d’un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al desenvolupament i finançament d’un nou estudi de la qualitat de l’aire al municipi. El projecte el finançarà íntegrament el consistori morellenc, amb un cost de 14.000 euros. Aquest acord, que se signarà molt aviat, dona continuïtat als tres estudis realitzats anteriorment, i que ja van ser presentats el juny de 2014, novembre de 2015 i febrer de 2017. Així, el consistori amplia el seu compromís amb el control i l’anàlisi de l’aire que respiren els seus habitants, veïns del polígon nord del complex petroquímic. De fet, el Morell és l’únic municipi que, per ara, continua tirant endavant nous estudis sobre la qualitat de l’aire, després que el primer es dugués a terme juntament amb altres poblacions de l’entorn.En aquest sentit, i com a consistori membre de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, el segon tinent d’alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha reclamat que «qui hauria de tirar endavant anàlisis d’aquest tipus és la Generalitat, que és qui en té les competències». Així mateix, ha posat de manifest que «els resultats serien més complets si l’abast de l’estudi fos més ampli», i ha lamentat que altres municipis no s’hi sumin.L’estudi es durà a terme en els pròxims mesos i permetrà obtenir noves mesures i valors que, comparades amb els anteriors, permetran mostrar l’evolució de la qualitat de l’aire en el temps. En concret, el projecte controlarà la presència d’1,3 butadiè de manera periòdica, així com la presència de compostos orgànics volàtils en trams de 24 hores, durant 21 dies.Finalment, s’analitzarà l’origen dels episodis de contaminació segons el registre elaborat, mitjançant control social. Justament, el fet d’haver tirat endavant diferents estudis des del 2014 fa que «empreses i administracions s’hagin posat les piles», ha reivindicat Calbet, i controlin més acuradament quins residus van a parar a l’aire. L’Ajuntament subratlla que els resultats han anat millorant en cadascun dels estudis.