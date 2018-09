Invertiran 15 MEUR en el manteniment dels habitatges de l'Agència de l'Habitatge

Es licitaran en set lots en funció de les zones geogràfiques

El Govern ha aprovat al Consell Executiu d'aquest dimarts un acord perquè l'Agència de l'Habitatge de Catalunya liciti la contractació d'obres i d'adequació dels habitatges propietat o administrats per la Generalitat, que són prop de 18.000. L'objectiu és fer el manteniment preventiu i també les obres d'adequació dels habitatges que han de ser ocupats, per tal de complir amb els mínims d'habitabilitat. Les obres es licitaran distribuïdes en set lots, en funció de les zones geogràfiques d’ubicació: quatre d’aquestes zones pertanyen a la demarcació de Barcelona i les tres restants a les de Girona, Lleida i Tarragona.Gairebé 3.300.000 MEUR per als habitatges que administra l'Agència de l'Habitatge del Berguedà, Bages i Vallès Occidental. Gairebé 2.500.000 a l'Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf i el municipi de l’Hospitalet de Llobregat. El tercer lot de 1.800.000 correspon a les zones del Barcelonès (excepte Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat), Osona, Maresme i Vallès Oriental. Un milió i mig més per als habitatges de Barcelona ciutat, 2.200.000 aproximadament a la demarcació de Girona, 1.400.000 a la de Lleida i 2.300.000 a la de Tarragona.Les empreses licitadores hauran de presentar el compromís que destinaran com a mínim un 5% de treballadors del total de la plantilla que executi el contracte a persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral. Aquesta condició és d’obligat compliment en l’execució del contracte. Si el licitador proposa a la seva oferta un percentatge superior al 5%, obtindrà una puntuació superior segons el que s’estableix a l’apartat 5 dels criteris de valoració.