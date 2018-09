Detingut per circular a 171 km/h en un tram limitat a 80 a la C-31b, a la Canonja

Els mossos van detenir l’home quan es disposava a tornar el vehicle de lloguer a l’Aeroport del Prat

Actualitzada 18/09/2018 a les 10:56

Agents del Grup de Recerca i Documentació de la Divisió de Trànsit (GRD) dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres un home de 21 anys, de nacionalitat belga i veí de Brussel·les, per circular a una velocitat penalment punible. Els fets van tenir lloc el dia 8 de setembre, a la carretera C-31b, a l’altura del municipi de la Canonja (Tarragonès). Els mossos es trobaven fent un control estàtic de velocitat i van detectar un turisme circulant a 171 km/h, en un tram limitat a 80 km/h. Al lloc de la infracció, agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Tarragona no van poder aturar el vehicle i els mossos van iniciar les gestions per identificar el conductor. Un cop fetes les indagacions, van esbrinar que el vehicle pertanyia a una empresa de lloguer de cotxes, la qual va identificar qui era el conductor. Posteriorment, els mossos van poder localitzar el conductor al Prat del Llobregat, abans que agafés el vol al seu país, i van procedir a la seva detenció per un delicte contra la seguretat del trànsit.El detingut va passar dissabte a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.