'Deixa't prendre el pèl' recapta més de 22.000 euros contra el càncer infantil

Actualitzada 18/09/2018 a les 18:09

La tercera edició de la campanya solidària 'Deixa’t prendre el pèl' per a la investigació del càncer infantil ha batut el record: 1.112 tiquets de serveis de barberia i perruqueria venuts i 22.046 euros nets recaptats per donar al Grup de Recerca Translacional en Càncer en la Infància i Adolescència de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.La iniciativa del barber cambrilenc Javier Torrente va convertir diumenge el passeig Marítim de Cambrils en una gran perruqueria solidària a càrrec de 80 barbers i 10 perruqueres. La campanya està impulsada per l’Ajuntament de Cambrils, a través de l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social i compta amb el suport de l’associació Barberos de España.Els diners recaptats s’han aconseguit entre la venda de tiquets de serveis de perruqueria i barberia, marxandatge, els donatius particulars i les aportacions dels establiments col·laboradors i patrocinadors. A més, enguany l’activitat s’ha ampliat. Per una banda s’hi ha incorporat 10 perruqueres i s’ha obert al públic femení, i per l’altra, s’ha complementat amb oferta gastronòmica i un vermut electrònic, que van tenir molt d’èxit i van servir per incrementar encara més les aportacions.