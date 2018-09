Una concentració falangista revifa la demanda de la retirada del monument del riu

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes reclama «valentia» a l'Ajuntament i la Generalitat

Actualitzada 17/09/2018 a les 17:34

La concentració falangista que va aplegar aquest diumenge al migdia una vintena de persones davant el monument franquista al mig de l'Ebre, a Tortosa, ha revifat les demandes per fer efectiva la seva retirada immediata. Els concentrats, que van cantar el 'Cara al Sol' amb els braços enlaire al final de l'acte, van reclamar que es mantingui i s'il·lumini el monòlit inaugurat l'any 1966 pel dictador Francisco Franco que honora els combatents del bàndol franquista morts durant la batalla de l'Ebre. Tot i que no és el primer cop que se celebren a Tortosa aquest tipus d'actes, amb una assistència molt reduïda, la imatge dels franquistes reivindicant els símbols de la dictadura ha tornat a posar en entredit la continuïtat del monument. «És una imatge que Tortosa no pot donar davant el país nou que es vol crear ni davant cap institució democràtica», ha subratllat Olga Duran, portaveu de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes, tot demanant «valentia» als governs municipal i de la Generalitat perquè el treguin del riu de forma imminent.«Són grups molt reduïts però fan molta temor. Representen una època que ningú vol tornar a veure», ha apuntat Duran. L'anunci de que la Generalitat prepara una nova llei de la memòria històrica que permetria actuar i fer retirar de forma efectiva símbols feixistes, com el monument de Tortosa, hauria portat els falangistes, vestits amb camises blaves i amb banderes de Falange o espanyoles, a manifestar-se per defensar la seva vigència. «Cal que la llei sigui prou clara per retirar-lo de forma immediata. Una cosa així no admet cap modificació ni tunejament. Ja veiem qui ve a celebrar aquest monument: una ideologia que cap societat democràtica pot permetre que es reprodueixi mai més», ha argumentat.Des de la Comissió reiteren que la idea de convocar una consulta ciutadana sobre el futur del monument feixista va ser un «gran error». Amb una molt baixa participació, va acabar guanyant l'opció de mantenir-lo a partir d'una «reinterpretació». Una idea que rebutgen de ple. «No es pot consultar el feixisme ni el franquisme. Per neteja democràtica s'havia de retirar sense fer cap consulta», sosté Duran, tot recordant que, més enllà d'homenatjar tots els morts, representa la negació de la restitució i el reconeixement de les víctimes del franquisme. «Demanem a la nova alcaldessa que sigui valenta, que sabem que ho és, i també a la Generalitat perquè Tortosa estigui neta de les imatges que dona ara», ha tancat.