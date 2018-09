Mor un home de 63 anys ofegat a la platja de Creixell

L’home l’han tret de l’aigua inconscient i el SEM no l’ha pogut reanimar

Actualitzada 17/09/2018 a les 15:30

Un home de 63 anys ha mort ofegat aquest dilluns al migdia a la platja de Creixell. Segons ha informat Protecció Civil, poc després de dos quarts d’una el telèfon 112 ha rebut l’avís que havien tret un home de l’aigua inconscient. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat tres unitats a la zona, li han practicat les maniobres de reanimació, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els efectius sanitaris també han hagut d’atendre la dona que acompanyava l’home per una crisi d’ansietat. La víctima era veí de Montcada i Reixac (Vallès Occidental). La zona on han succeït els fets, a prop del càmping la Gavina, no disposava de servei de vigilància ni d’informació de l’estat de la platja des del passat 9 de setembre.Durant la campanya d’enguany, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, un total de 21 persones van morir ofegades a les platges catalanes -una menys que en el mateix període de l’any anterior-, segons Protecció Civil. D’aquestes, 10 van perdre la vida en platges de la demarcació de Tarragona i, més concretament, a les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès i el Baix Camp.