Dos robatoris en una nit a dos habitatges de Vilafortuny

Els lladres haurien entrat a les cases metre els propietaris dormien

Actualitzada 16/09/2018 a les 19:49

La nit de dijous a divendres es van produir dos robatoris a dos habitatges de la urbanització Vilafortuny, a Cambrils. Segons els veïns de la zona, els lladres haurien accedit a dues cases del mateix complex d’habitatges adossats, al carrer Josep Clarà, al complex residencial anomenat Formentera.Segons sembla, els lladres haurien accedit als habitatges per uns jardins i haurien entrat a les cases mentre els propietaris dormien per emportar-se objectes que van trobar a faltar l’endemà al matí. Es desconeix, a hores d’ara, quin va ser el botí que es van endur els lladres. En qualsevol cas, els robatoris als dos habitatges han posat en alerta els veïns d’aquesta zona de Vilafortuny, una de les que compta amb una densitat més gran de residents durant tot l’any i una de les més concorregudes per la seva proximitat a una zona de bars.