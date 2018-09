Un dels lladres, que van ocasionar desperfectes a l'immoble, és menor d'edat

Actualitzada 17/09/2018 a les 14:45

La Policia Local de Torredembarra va detenir disabte passat al voltant de les 21.00h a dues persones per danys en un immoble de la urbanització dels Munts.La Policia Local va ser alertada per part d’una central de sistemes de seguretat que a l’interior del domicili s’havia activat l’alarma i, segons la seva propietària, no hi havia d’haver ningú al seu interior.En arribar al domicili, els agents van observar danys importants a l’immoble i quan l'estaven inspeccionant hi van trobar, en una de les habitacions, dues persones, una d’elles menor d’edat, que van ser detingudes.Posteriorment, es van realitzar les pertinents diligències judicials que van ser trameses al Jutjat d’Instrucció del Vendrell i a la Fiscalia de Menors de Tarragona.