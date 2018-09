Bona acollida de la Fira d'Indians malgrat la pluja

El tràfic d’esclaus han estat els protagonistes de la novena edició

Actualitzada 17/09/2018 a les 14:56

La novena edició de la IX Fira d’Indians de Torredembarra que ha tingut lloc aquest cap de setmana ha tornat a tenir una molt bona acollida de públic malgrat la pluja. Enguany, han tingut protagonisme el tràfic d’esclaus, tant en format conferència com exposició, i també la presentació de diferents llibres relacionats amb el món indià.Les exposicions ubicades al Pati del Castell Els indians catalans de la Plataforma Blanc i Negre i la de gravats i il·lustracions Esclaus entre Àfrica i Amèrica van rebre la visita de prop de 1.100 persones. Un altre plat fort de la Fira són les visites guiades. Se’n van fer tres al patrimoni indià de la Torre i una al cementiri amb la participació d’un total de 205 persones. En l’àmbit musical, la cantada d’havaneres amb el grup Xarxa va aplegar unes 500 persones i la Nit de Salsa i Música Caribenya amb els grups LMK Indomables i El Chalu, unes 300 i pel que fa a les degustacions de cafè cubà i xocolata, se’n van repartir 340.La conferència 'Els catalans i el tràfic atlàntic d’esclaus', a càrrec de Martín Rodrigo y Alharilla, professor titular de la UPF de Barcelona, va aplegar una vuitantena d’assistents la tarda de dissabte, a la Sala de Plens i la presentació dels llibres de l’Editorial Gregal L’indià i l’ocell del bec daurat, de Joan Manuel Rius i La indiana, de Roser Burgués, una quarantena.A més, durant tot el cap de setmana hi ha hagut mercat indià amb 32 parades, exposició de productes d’ultramar i mostra d’oficis, espai d’experimentació i joc lliure, ball de salsa participatiu i vuit dames indianes vestides d’època que han passejat per la fira. Com cada any s’ha obsequiat amb un barret indià les persones que van assistir a la fira vestides completament de color blanc.