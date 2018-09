Arrenca el judici contra l'assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet

Els familiars de la víctima asseguren que mantenien una «bona relació» i que desconeixien els seus antecedents

Actualitzada 17/09/2018 a les 14:12

Aquest dilluns ha començat a l’Audiència de Tarragona el judici contra Francisco Javier Mora, l’assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet l’any 2016. Durant la primera sessió de la vista oral han declarat una desena de testimonis, entre els quals la filla de la víctima i diversos familiars. Tots ells han manifestat davant el jurat popular que desconeixien que el processat tingués problemes amb les drogues i han titllat de «bona» la relació que la víctima, Carmen Ginés, mantenia amb la seva parella.Durant el judici ha transcendit que, el dia abans dels fets, la víctima havia parlat per telèfon amb l’exdona de l’acusat i amb familiars d’aquesta, les quals li van explicar que Mora solia consumir drogues, que havia passat per un centre de desintoxicació i que havia estat un cop a la presó. Tot i que la víctima desconeixia el passat del seu marit, Carmen Ginés els hauria assegurat que l’estimava i que «lluitaria per ell».L’endemà a la nit, el 17 de desembre del 2016, el processat li va ocasionar la mort després de propinar-li, per sorpresa, una vintena de ganivetades. L’home va ocultar el cos a la filla menor de la víctima i al matí va confessar els fets a una comissaria dels Mossos. S’enfronta a penes de fins a 25 anys de presó.