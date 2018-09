72 noves expedicions ja uneixen Tarragona i Reus amb l'estació de l'AVE

S'està treballant per poder comprar conjuntament el bitllet del servei ferroviari d’alta velocitat i dels nous busos

Actualitzada 17/09/2018 a les 15:19

Servei a la demanda a Vistabella

El Departament de Territori i Sostenibilitat posa en servei a partir d’avui els nous busos llançadora que comunicaran les ciutats de Tarragona i Reus amb l’estació d’Alta Velocitat del Camp de Tarragona. El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, ha presentat els nous serveis, que formen part del pacte territorial per impulsar les infraestructures estratègiques del Camp de Tarragona, signat per la Generalitat i els ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca. Segons Padrosa, «amb aquests nous serveis potenciem les connexions en transport públic pel que fa a la mobilitat obligada i, en una segona fase, lligada al turisme, amb nous serveis que posarem en marxa la temporada d'estiu per comunicar els municipis de costa amb l'estació d'Alta Velocitat».A Tarragona hi haurà 36 noves expedicions (18 d’anada i 18 de tornada), de dilluns a divendres feiners que se sumaran a les que ja existeixen, de manera que l’oferta global d’anada a l’estació del Camp serà de 46 expedicions, des de les 6 hores i fins a les 23.40 hores; i la de tornada, de 41, entre les 6.20 hores i les 24 hores. L’oferta de dissabtes es manté amb 21 expedicions d’anada i 21 tornada i, diumenges i festius, amb 18 anades i 19 tornades.A Reus, s’incrementen els serveis amb 36 noves expedicions (18 d’anada i 18 de tornada), de dilluns a divendres feiners, cobrint la franja horària de les 5.30 hores a les 22.00 hores en sentit estació del Camp i entre les 6.00 hores i les 22.45 hores en sentit Reus. L’oferta global serà de 52 expedicions. Pel que fa als dissabtes, diumenges i festius, s’afegeixen 34 noves expedicions (17 d’anada i 17 de tornada), de manera que hi haurà una oferta total de 46 expedicions.Per tal de millorar les prestacions dels serveis públics de transport a l’estació del Camp de Tarragona, el Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe estan treballant per poder oferir la possibilitat als usuaris de la compra conjunta del bitllet del servei ferroviari d’alta velocitat i dels nous serveis de bus.D’altra banda, es preveu continuar amb la potenciació dels serveis de bus a l’estació del Camp de Tarragona amb la millora dels serveis que comuniquen amb la Costa Daurada la propera temporada d’estiu.Les millores en el transport públic per carretera en aquest àmbit inclouen també la posada en marxa d’un nou servei a la demanda a Vistabella, tant per anar com per tornar de Tarragona. El servei es prestarà a través de taxis que enllaçaran Vistabella i l’estació del Camp amb els autobusos del servei regular de Tarragona -Estació Camp de Tarragona. Per disposar del servei a la demanda caldrà avisar l'empresa concessionària Plana.