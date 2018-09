Els bombers l'han rescatat i el SEM l'ha traslladat en estat menys greu

Actualitzada 16/09/2018 a les 11:27

Un turisme ha sortit de la via aquest matí i ha quedat bolcat. El succés ha tingut lloc a la C-242, al quilòmetre 49 a Cornudella de Monstant, en direcció Alforja. Per causes que es desconeixen el turisme ha sortit de la via i en conseqüència ha acabat bolcant.La persona ha quedat atrapada a l’interior del turisme i els Bombers han hagut de fer tasques d’excarceració. Un cop fora del turisme el SEM l’ha traslladat fins a l’hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu.