Barbers, perruqueres i cambrilencs s'uneixen contra el càncer infantil

Un total de 80 barbers i 10 perruqueres han convertit el passeig Marítim de Cambrils en una gran barberia solidària

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:00

Veïns de Cambrils i municipis propers han tret la seva part més solidària, i ho han fet per lluitar contra el càncer infantil, amb la campanya Deixa’t prendre el pèl. Un granet de sorra que ha estat possible gràcies al treball incansable de 80 barbers i 10 perruqueres que han convertit el passeig Marítim de Cambrils en una gran barberia. Amb un donatiu mínim de 8 euros, tots aquells que han volgut contribuir a la investigació del càncer infantil s'han pogut tallar el cabell, pentinar, arreglar o afaitar la barba de la mà d’un total de 90 professionals d’arreu de l’Estat: de províncies com Tarragona o Lleida, però també d’arreu d’Espanya, com Toledo, Lleó o Albacete.«Encara s’ha de fer el recompte, però es pot assegurar que la participació d’aquesta tercera edició del Deixa’t prendre el pèl ha sigut un èxit. S’han superat les expectatives i les xifres de l’any passat», explica Javier Torrente, l’impulsor de l’esdeveniment, que recorda que la campanya es va posar en marxa fa tres anys després de patir de ben a prop el cas de l’Adrián, un nen que ha tingut leucèmia «i s’ha curat. És per això que és tan important invertir en investigació», afegeix.Aquest any, el Deixa’t prendre el pèl s’ha ampliat al públic femení amb la incorporació de 10 perruqueres. I és que «la solidaritat no té fronteres», diu Torrente. A més dels donatius per tallar-se el cabell, pentinar-se o afaitar-se, durant la jornada també s'ha pogut col·laborar amb la causa fent donatius o comprant productes de marxandatge, com samarretes, polseres i diademes. En aquesta ocasió, tots els fons recaptats es destinaran al Grup de Recerca Translacional en Càncer en la Infància i Adolescència de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.Des de l’Ajuntament de Cambrils –que impulsa l’esdeveniment–, el regidor d’Esports, Josep Maria Vallès, assegura que «hem aconseguit ser un referent». «Fa tres anys, no sabíem com aniria, no hi havia referents, i ara, el gran entusiasme dels barbers i perruqueres són el símbol de l’èxit», assenyala Vallès. A més, el regidor d’Esports valora la resposta de la gent com a «fantàstica» i explica que la campanya ha anat creixent any rere any. «El Deixa’t prendre el pèl ha avançat en dos aspecte. D’una banda, a nivell de públic i, de l’altra, hi ha hagut una evolució solidària entre els professionals», destaca.La jornada s'ha encetat a les deu del matí i s'ha allargat fins a les tres de la tarda. Cinc hores ininterrompudes d’un constant anar i venir de gent de totes les edats que volien contribuir en la causa, ja fos tallant-se el cabell, pentinant-se, afaitant-se o adquirint alguns dels elements de marxandatge.