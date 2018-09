Apareixen ous de tortuga a la platja de Vilafortuny

Agents Rurals acordonen la zona

Actualitzada 16/09/2018 a les 13:47

La platja del Cap de Sant Pere de Vilafortuny ha despertat aquest matí amb la presència de diversos ous de tortuga babaua. Els banyistes han vist les restes d’ou a la sorra i, fins i tot, una tortuga anant cap al mar. Ràpidament han avisat al 112 que ha posat en alerta als Agents Rurals que s’han personat a la zona per acordonar el punt on hi havia els ous i les tortugues. La Policia Local també ha col·laborat amb els Agents Rurals per evitar problemes entre els animals i els banyistes i els voluntaris del GEPEC també han participat.Concretament, els ous han aparegut a la sorra, a l’alçada del restaurant Fabiola i de moment, es té constància del naixement d’onze tortugues babaua, segons apunten des de la xarxa d’observacions i rescat d’animals marins de la Generalitat de Catalunya. En el següent vídeo es pot veure com les tortugues van cap al mar. Els Agents Rurals han acordonat la zona del naixement i també un camí fins a l’aigua per a que les tortugues no patissin cap risc. Segons apunten des d'Agents Rurals, no es preveuen més naixements de tortugues fins a la nit.