Dues persones han resultat ferides lleus

Actualitzada 15/09/2018 a les 11:27

Els camions pesants han deixat de circular per l’N-340 però els accidents es continuen produint en alguns punts d’aquesta carretera. Aquest matí, quan faltaven pocs minuts per dos quarts d’onze, el servei d’emergències ha rebut l’avís d’un accident amb tres vehicles implicats a l’N-340, al terme de Roda de Berà al quilòmetre 1185.Fins al lloc dels fets s’han desplaçat una patrulla dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions de Bombers i diverses ambulàncies del SEM. L’accident, tot i implicar tres turismes, no ha estat greu i el balanç ha estat de dues persones ferides lleus i una d’il·lesa.