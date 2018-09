Una iniciativa d’ANC, Òmnium i els CDR permet tancar-se en una presó enmig del carrer durant el temps que un desitgi. Calafell és la primera població tarragonina on ha arribat aquesta cel·la

Tancar-se a la presó per un temps limitat. Aquesta és la darrera iniciativa d’Òmnium Cultural i l’ANC per rebutjar els «presos polítics». Es tracta d’una cel·la instal·lada al mig del carrer i que anirà recorrent diferents municipis catalans i aquest cap de setmana ha arribat a Calafell.El contenidor obert però envoltat de barrots disposa de dues cel·les, en cada una de les quals hi ha una taula, una cadira, un llit, diverses mantes, una estufa, un matalàs, un coixí, un llum, una porta, un extintor i una bústia. Les persones que participen en aquesta acció es tanquen dins la presó durant dues hores, ja sigui de dia o de nit.