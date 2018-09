S'esfondra parcialment un immoble a Valls

L'incident no ha causat ferits ni afectacions a la via pública però el consistori ha hagut de reallotjar un veí

Actualitzada 15/09/2018 a les 11:05

Un immoble de quatre pisos s'ha esfondrat parcialment la matinada d'aquest dissabte al carrer Santa Marina número 11 de Valls. Segons han informat des de l'ajuntament de la capital de l'Alt Camp, una biga en mal estat de la primera planta ha estat possible la causa de la caiguda parcial del trespol. L'incident no ha causat danys personals ni afectacions a la via pública. A més, les primeres inspeccions tècniques apunten que tampoc hauria afectat immobles veïns. Tot i això, el consistori ha reallotjat de manera immediata un veí que vivia en un dels pisos de l'edifici.Els regidors de Barri Antic, Serveis Socials i Seguretat Ciutadana i tècnics municipals s'han desplaçat al lloc dels fets per poder atendre als veïns i analitzar l'abast de les afectacions a la casa. Està previst que aquest mateix dilluns al matí, tècnics de l'Ajuntament estudiïn amb més detall les accions a efectuar a l'edifici.Segons han informat a l'ACN fonts dels Bombers de la Generalitat, ha estat el fals sostre del lavabo el que s'ha desplomat. Això ha fet activar dues dotacions i també s'hi ha desplaçat l'arquitecte municipal per determinar l'afectació estructural de l'edifici.