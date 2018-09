El portal World of Parks, un dels líders del sector, també ha guardonat 'Dance Revolution' 2 com a millor espectacle

Actualitzada 14/09/2018 a les 09:58

World of Parks ha escollit PortAventura com a millor parc temàtic d'Europa en els premis d'enguany. De fet, aquest és el setè any consecutiu que el parc situat entre Salou i Vila-seca rep aquesta distinció. Per altra banda, l'espectacle Dance Revolution 2 que es du a terme en el mateix parc temàtic també ha resultat premiat com a millor espectacle en un parc de lleure europeu d'enguany, guardó que rep per cinquè any consecutiu.Worldofparks.eu és un dels portals líder d'aquest sector. Els seus lectors expressen cada any les seves preferències quant a les millors atraccions i els millors parcs d'atraccions d'Europa per tal d'atorgar aquests premis.